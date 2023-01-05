أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بقنا.. بينهم أطفال

أصيب 7 أشخاص من بينهم أطفال، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بعد كارتة قنا، وعلى الفور، أسفر عن 7 مصابين.

أسماء المصابين في حادث قنا

جاءت أسماءهم كالآتي روضة خالد حسين، 7 أعوام ، رودينا خالد حسين، 14 عاما، زين خالد حسين، 4 أشهر، هشام خالد حسين، 24 عاما، منى معوض علي، 42 عاما، دنيا سعيد عبدالعظيم، 23 عاما، إسراء سيد عبدالعظيم، 19 عاما، جميعهم من محافظة الجيزة.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بعد كارتة قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية، والتي كلفت إدارة مرور قنا كتابة تقرير طبي حول أسباب الحادث، ورفع أثار الحادث من على الطريق.