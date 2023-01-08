رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«القابضة للمياه» تنشر معداتها في القاهرة الكبرى تحسبا لسقوط أمطار

كتب:

سلامة عامر
11:09 ص | الأحد 08 يناير 2023
خلال انتشار معدات شركات المياه والصرف بمحاور القاهرة الكبري

خلال انتشار معدات شركات المياه والصرف بمحاور القاهرة الكبري

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية تحسبًا لسقوط الأمطار، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

تمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة

وانطلقت معدات تابعة لشركات القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزت على المحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وبجوار الأنفاق، تحسبًا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى احتمالية فرص سقوط أمطار، مساء اليوم، وتتم المتابعة الدائمة والمستمرة للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحين استقرارالأحوال الجوية.

مواجهة الأمطار والسيول

يذكر أنّ الشركات التابعة للشركة القابضة تعمل بالتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات ضمن منظومة، تشمل العديد من الهيئات والأجهزة المعنية بمواجهة الأمطار والسيول.

اقرأ المزيد:

«الإسكان»: 2.1 مليار جنيه مشروعات شركة مياه الشرب والصرف بالفيوم في 2022

قطع مياه الشرب عن مناطق بحي الجناين في السويس غدا.. 7 ساعات

سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة في الدقهلية.. وبدء عمليات شفط تجمعات المياه

مطروح تستعد لـ«أسبوع الأمطار».. تطهير المخرات وتجهيز سيارات شفط المياه

طوارئ في الإسماعيلية وانتشار سيارات شفط المياه استعدادا لموجة الأمطار

انتشار معدات شفط المياه بالشوارع لمواجهة الطقس السيئ بالشرقية

مراجعة تمركزات معدات شفط المياه بالإسكندرية تحسبا لنوة قاسم

انتشار سيارات شفط المياه بشوارع الغربية لرفع آثار الأمطار
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.