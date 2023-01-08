«القابضة للمياه» تنشر معداتها في القاهرة الكبرى تحسبا لسقوط أمطار

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية تحسبًا لسقوط الأمطار، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

تمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة

وانطلقت معدات تابعة لشركات القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزت على المحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وبجوار الأنفاق، تحسبًا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى احتمالية فرص سقوط أمطار، مساء اليوم، وتتم المتابعة الدائمة والمستمرة للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحين استقرارالأحوال الجوية.

مواجهة الأمطار والسيول

يذكر أنّ الشركات التابعة للشركة القابضة تعمل بالتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات ضمن منظومة، تشمل العديد من الهيئات والأجهزة المعنية بمواجهة الأمطار والسيول.