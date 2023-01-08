تنمية الصعيد.. إنشاء محور الشهيد باسم فكري بتكلفة 1.5 مليار جنيه

المحاورالتي تم إنشاؤها على نهر النيل، من المشروعات العملاقة التي قامت عليها والدولة وخاصة في تنمية الصعيد، ومنها محور الشهيد باسم فكري أعلى نهر النيل، والذي يربط بين مدينتي قوص ونقادة لخدمة التنمية وتحقيق حلم أهالي مركزين جنوب محافظة قنا.

محور قوص - نقادة، والذي أطلق عليه وفق قرار محافظ قنا، محور الشهيد باسم فكري، على نهر النيل، والرابط بين مركزي قوص زنقادة، الهدف منه توفير وسائل نقل آمنة بدلا من عبارات النيل.

يربط بين الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي

وقال اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا: إن محور الشهيد باسم فكري، على نهر النيل، يربط بين الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي، بطول 19 كيلومترا، وعرض 21 مترا، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه بعرض 7.2 متر.

وتابع: يضم المحور 30 عملاً صناعياً لحل مشكلة التقاطعات مع الطـرق الفرعيـة والـترع والمصارف يشمل أيضًا 15 كوبري بإجمالي أطوال 2270 مترا، و15 نفقا بإجمالي أطوال 460 مترا، بتكلفة المحور المالية بلغت 1.5 مليار جنيه.

وأشار إلى وجود أهمية اقتصادية وخدمية كبيرة للمحور تضاف للمحافظة، تتمثل في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل، كنا يسهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة، عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي حتى الطريق الصحراوي الغربي.

وأضاف: المحور يعمل على تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية، والتي تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، كما يحدث نقلة تنموية ضخمة للمحافظة، حيث يتميز بقربه من مطار الأقصر الدولي ومواني التصدير بالبحر الأحمر، وخلق حلقة تبادل تجاري واسعة النطاق وسرعة في النقل، ومشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة، والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط، والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا.