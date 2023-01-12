مصرع 3 سيدات دهسا أثناء عبور الطريق في القاهرة

لقت سيدتين مصرعهما أثناء عبور الطريق الدائري أعلى دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وجرى نقلهما إلى مستشفى البنك الأهلي، وتم ضبط مالك السيارة التي تسببت في وفاتهما، فيما لقت سيدة مصرعها دهسا تحت عجلات سيارة أثناء عبورها الطريق في منطقة دار السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة، كما طلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة في المنطقة التي شهدت الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

مصرع سيدتين دهسا أثناء عبور الطريق الدائري

وترجع تفاصيل الحادث الأول، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في الطريق الدائري أعلى دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدتين للطريق صدمتهما سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتهما بكسور وكدمات، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة في الحال، ونقلهما إلى المستشفى، فيما تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة، وخضع مالك السيارة للتحقيق وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان حالته أثناء قيادة السيارة وقت ارتكاب الواقعة أم من عدمه، فيما أمرت النيابة التصريح بدفن الضحيتين، بعد انتهاء الاجراءات.

ضبط مرتكب الواقعة

أما تفاصيل الحادث الثاني، بدأت عندما تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول سيدة إثر تعرضها لحادث سير ووفاتها فور وصولها، وبالإنتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى نادية مصطفي عوض 48 سنه ربة منزل، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين العثور علي متعلقاته الشخصية وحقيبة يد حريمي بها كل متعلقاتها الشخصية وبطاقة رقم قومي وهاتف محمول وبعض النقود.

وكشفت التحريات بأنه أثناء عبور المتوفية الطريق دهستها سيارة، وتم تحديد السيارة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائدها، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة، وبمواجهه السائق بالتحريات وأقوال الشهود اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة.