9 سيارات مستعملة موفرة للوقود في مصر.. سعرها أقل من 170 ألف جنيه

البحث عن سيارة مستعملة لراغبي شراء السيارات في سوق السيارات المصري له عدة شروط، كما أكد عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»

سوق السيارات المستعملة

وقال عضو رابطة تجار السيارات إنه على راغبي شراء السيارة التأكد من أوراق ملكية السيارة، ثم فحص السيارة في أحد مراكز الصيانة المعتمدة والتأكد من أنها سيارة بها محرك أقل من 1600 cc، لتكون موفرة في الوقود، فضلا عن وجود ناقل حركة أوتوماتيك ووجود تكييف بالسيارة وحالة المحرك يجب أن تتجاوز 75% من قوة الضغط.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات التي يتم تداولها في مصر.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2012:

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 147 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 141 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 157 ألف جنيه

بريليانس جالينا 2012:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 147 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 147 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 147 ألف جنيه

بي واي دي F3 2016:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 147 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 128 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 162 ألف جنيه

شيفروليه أوبترا 2005:

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 148ألف جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 135ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 157ألف جنيه

سوق السيارات المستعملة

فولكس فاغن بولو 2009:

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 148ألف جنيه

أقل سعر السيارة فى السوق المحلي: 138 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 169 ألف جنيه

إم جى 3 2012:

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 148 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 143 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 157 ألف جنيه

هيونداي فيرنا 2014:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 148ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 139 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 166 ألف جنيه

سوزوكي التو 2019:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 148 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 143 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 152 ألف جنيه

هيونداي I10 2012:

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 150 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 143 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 154 ألف جنيه