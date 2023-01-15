«الكهرباء»: تنفيذ مشروعات بـ1.6مليار جنيه في شمال سيناء خلال 8 سنوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن المشروعات التي تمت بنطاق قطاع شمال سيناء، التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والذى يضم كل من العريش وبئر العبد ورمانة والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، ويضم حوالى 51 مركزا وقرية، بإجمالي عدد مشتركين بلغ نحو 863 ألف مشترك، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية ديسمبر 2022، وإدخال المنظومة الجديدة للعدادت مسبوقة الدفع، ووصل عدد المشتركين أكثر من 23 ألف مشترك، وأيضا تنفيذ أعمال توسيع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 175 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد التالي:

- 7 موزعات جهد متوسط.

- 341 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

- 54 سكينة هوائية جهد متوسط.

- 23 وحدات ربط حلقي جهد متوسط.

- 1267 عامود هوائي جهد متوسط.

- 154 كم خطوط هوائية جهد متوسط.

- 112 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

- 3213 عامود جهد منخفض.

- 1049 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- 636 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

- 115 صندوق توزيع جهد منخفض .

المشروعات القومية التي نفذت بقطاع شمال سيناء

وأشارت الشركة في بيان قبل قليل، إلى أنّه تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع شمال سيناء، بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 1,406 مليار جنيه متمثلة في التالي:

- توصيل التيار الكهربائي لمدينة رفح الجديدة المرحلة الأولى والعاجلة.

- توصيل التيار الكهربائي لمشروع المآخذ وزماماتها برمانة وبئر العبد.

- توصيل التيار الكهربائي لمشروع ابنى بيتك بأرض الجولف بالعريش.

- توصيل التيار الكهربائي لمشروع ‘نشاء عدد 89 عمارة بالسبيل بالمساعيد، ومشروع استصلاح 3000 فدان بقـرية الأمل بالقنطرة شرق.

- توصيل التيار الكهربائي للمدينة المليونية بشرق بورسعيد الجديدة.

- توصيل التيار الكهربائي لمطار المليز ليعمل كمطار مدني عسكري.

- توصيل التيار الكهربائي لمزارع الاستزراع السمكي.

- توصيل التيار الكهربائي لعدد 30 منزل بدوي بقرية الجوفة برمانة.

- توصيل التيار الكهربائي لمستشفيات (نخل -بئر العبد).

- توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء المرحلة الأولى.

- توصيل التيار لمحطة مياة غرب العريش ومحطة مياه أبوصقل وكرم أبو نجيلة بالعريش ولآبار المياه المحيطة بمنطقة مطار العريش ومحطات مياه السكادرة بالشيخ زويد.

- توصيل التيار المحطة تحلية مياه البحر بالعريش بالكم 17 المساعيد.

- توصيل التيار لمجمع صناعات الرخــام بالجفجـافة بوسط سيناء.

- إنارة الطريق الدولي من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم في الاتجاهي - وخط الحدود الدولية من صلاح الدين حتى نقطة ساحل 10 بمحافظة شمال سيناء.

- إنشاء خط الربط جهد 22 كف لربط نخل بموزع رأس النقب مع تنفيذ أعمال الصيانة وتحسين الجهد.

- تأمين المحور الساحلي والجنوبة بمنطقة الخربة ببئر العبد.

مشروعات جاري تنفيذها حاليا بالقطاع

وذكر البيان وجود مجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا باستثمارات تقدر بحوالي 500 مليون جنيها والتي تتمثل في الآتي:-

- إعادة تأهيل وإنشاء شبكات جديدة بقرى الشيخ زويد ورفح مع عودة الأهالي إليها.

- توصيل التيار للمرحلة الثانية لعدد 10 تجمعات تنموية بوسط سيناء، متضمنة توصيل التيار لمحطات تحلية المياه والصرف الصحى بكل تجمع، وكذلك آبار المياه الخاصة بالمناطق الزراعية للتجمعات.

- نقل وتعديل مسار المحاور الرئيسية داخل مدينة العريش.

- رفع كفاءة المنطقة الصناعية بالمساعيد.

- توصيل التيار لتجمع قرية الصيادين بمنطقة اغزوان ببئر العبد.

- توصيل التيار الكهربائي لمحطة معالجة مياه رفح الجديدة.

- توصيل التيار لعدد 5 محطات صرف صحي داخل مدينة بئر العبد.

- تغذية موزعات الشيخ زويد والوحشي من محطة محولات الشلاق الجديدة.

- تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية مشروع حياة كريمة المرحلة الأولي بمركز القنطرة شرق حيث تم تنفيذ أعمدة منخفض بعدد 886 عمود كابلات جهد متوسط بطول 12 كم

- أعمدة جهد متوسط بعدد 104عمود إنشاء.

- 31 قاعدة خرسانية لكشك.