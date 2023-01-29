مراسل قناة «DMC»: دورة استثنائية لمعرض الكتاب بمشاركة 1047 ناشرا من 53 دولة

عرضت فضائية «DMC» تقريرا عن فعاليات اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، وقال مصطفى سعد مراسل القناة، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، يستمر ليومه الرابع بكل فعالياته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية.

مشاركة 53 دولة في معرض الكتاب

وأضاف التقرير المذاع على فضائية «DMC»، أنّ هذه الدورة الاستثنائية من معرض القاهرة للكتاب تضم أكثر من 500 فعالية ثقافية واجتماعية واقتصادية ودينية، ومشاركات متنوعة لدول العالم، إذ تشارك 53 دولة في هذه الدورة الاستثنائية، التي تضم 1047 ناشرا عربيا ومصريا وأجنبيا، والكثير من الجناحات المشتركة في هذه الدورة.

ندوات هامة في اليوم الرابع لمعرض القاهرة للكتاب

وأوضح مراسل قناة «DMC»، أنّ جناح المملكة الأردنية الهاشمية ضيف الشرف للمعرض في دورته الـ 54، إضافة إلى وجود العديد من الأجنحة الأخرى كجناح المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع وحياة كريمة، إضافة إلى أجنحة الدول العربية والأجنبية، مشيرًا إلى أنّ أبرز الندوات المقامة اليوم بالمعرض هي ندوة عن طه حسين بقاعة الشاعر صلاح جاهين، وندوة عن سماحة البابا شنودة بمئوية ميلاده وندوة عن كتاب سيرة وطن للكاتب الصحفي أحمد الطاهري.