النائبة هيام الطباخ: إدارة منتدى شباب العالم على وعي كبير بالتغيرات الدولية

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إدارة منتدى شباب العالم قررت عدم إطلاق المنتدى بشكله الذي ظهر على مدار 4 نسخ ماضية، مشيرة إلى أن هذا يؤكد مدى تفاعل القيادة السياسية مع ما يحدث على أرض الواقع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم إطلاق عوائد حقوق الرعاية من تنظيم المنتديات لتنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات التنموية التي تؤثر على الشباب داخل مصر ودول العالم بشكل أجمع، مؤكدة أن هناك إدراكا كبيرا من قبل القيادة السياسية للواقع حاليا وما يشهده العالم.

منظمو المنتدى على وعي كبير بالتغيرات الدولية والأزمات العالمية

ولفتت إلى أن هذا بمثابة رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن التغيرات التي يشهدها العالم مصر تشعر بها، كما أن منظمي المنتدى وهم من خريجي البرنامج الرئاسي، على وعي كبير بالتغيرات الدولية والأزمات العالمية المتتالية التي نتج عنها تداعيات إنسانية تحتاج للتدخل بشكل قوي.

النسخ الماضية ناقشت العديد من القضايا المهمة التي يشهدها العالم

وأشارت إلى أن النسخ الماضية ناقشت العديد من القضايا المهمة التي يشهدها العالم، لافتة إلى أن مثل تنظيم هذه المنتديات هي رسالة قوية لقوى الشر والظلام التي تحاول إحباط أي أعمال تقود الدولة للتنمية.

وأوضحت أن إدارة المنتدى على دراية كبيرة بما يحدث الآن، وتعمل على مناقشة التحديات والمبادرات التي تخص الأمن القومي منها الأمن الغذائي.