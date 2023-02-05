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مصرع شخصين وإصابة ثالث إثر انقلاب سيارة في ترعة بنجع حمادي

كتب:

رجب آدم
09:57 ص | الأحد 05 فبراير 2023
حادث في قنا - أرشيفية

حادث في قنا - أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب ثالث اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة على طريق قرية القمانة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقرية القمانة مركز نجع حمادي، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث.

أسماء ضحايا حادث نجع حمادي

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع أحمد حلمي شحاتة، 20 عامًا، وعبد الرحمن محمد سعد، 11 عامًا، وإصابة محمود سعد محمد، 35 عامًا، وتم انتشالهم من داخل الترعة جراء وقوع انقلاب سيارة ربع نقل داخلها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وانتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب الوفاة، لاستخراج تصريح الدفن.

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