الأرصاد تطالب بارتداء الملابس الثقيلة والابتعاد عن الأشجار والمباني المتهالكة

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات شديدة في حالة الجو تصل ذروتها غدًا، على أن تهدأ حدتها يوم الثلاثاء، ويكون الرياح أهم عناصرها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن نشاط رياح غدًا على أغلب محافظات الجمهورية، يكون مثيرا للرمال والأتربة؛ خاصة في الأماكن التي لها ظهير صحراوي كما أن سرعة الرياح تتراوح بين 40 إلى 60 كيلو متر في الساعة، ما يتبعه اضطراب شديد في حركة الملاحة بالبحر المتوسط، ويكون غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

واستطردت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا، بمعدل من 2 إلى 3 درجات عن تلك المُسجلة اليوم، على أن تكون العظمى بالقاهرة الكبرى 16 نهارًا، وتنخفض إلى 10 فقط ليلا.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار تزيد غدًا الاثنين، على المناطق الساحلية وتكون متوسطة إلى رعدية في المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وقد تصل إلى غزيرة في الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ.

نصائح من الأرصاد

وطالبت من جموع المصريين، ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة ليلا ونهارًا، والابتعاد عن الأعمدة والأشجار والمباني المتهالكة خشية سقوطها بسبب سرعة الرياح وشدتها.

ووجهت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بضرورة التزام مرضى الجيوب الأنفية والحساسية بارتداء الكمامة غدًا حال اضطرارهم للخروج من المنزل، إضافة إلى أهمية القيادة ببطء بالمناطق التي تشهد أيا من الظواهر الجوية السابقة.