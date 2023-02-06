حالة الطقس اليوم الاثنين 6-2-2023 في القاهرة والمحافظات: أمطار وعواصف

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين 6-2-2023 في القاهرة والمحافظات، بعض التقلبات، وطقسا غائما جزئيًا في جميع الأنحاء، إذ يسود طقس بارد في الصباح الباكر، يكون مائلا للبرودة على مدار النهار على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتزداد البرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويصبح شديد البرودة على جنوب البلاد.

وتشمل حالة الطقس اليوم الاثنين 6-2-2023 في القاهرة والمحافظات، تكون الصقيع على الزراعات في مناطق وسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، فضلًا عن محافظة الوادي الجديد، كما تنشط حركة الرياح التي تتسبب في زيادة الإحساس بالبرودة، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 60:80 كم/س، بينما ترتفع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار.

الطقس اليوم في القاهرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها أنّ حالة الطقس اليوم الاثنين 6-2-2023 في القاهرة، تشهد طقسًا غائما جزئيًا، فضلًا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتصل سرعتها إلى 40 كم/س، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10 درجات مئوية، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وشملت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من الطقس في جنوب الوجه البحري ومدن القناة، إذ تكون فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 50% تقريبًا، فضلًا عن نشاط سرعة الرياح التي تسجل 42 كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتسجل درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10 درجات.

الطقس اليوم في السواحل الشمالية

وفيما يخص حالة الطقس اليوم في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، فإنّه يسود طقس غائم جزئيًا، بينما تنشط حركة الرياح لتكون سرعتها 60 كم/س، فضلًا عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60% تقريبًا، وقد تزداد غزارتها أحيانًا على مناطق من الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11 درجة.

أمطار متوسطة ورعدية

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسًا غائم جزئيًا، كما تشهد هبوب رياح نشطة سرعتها 60 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة «عواصف ترابية» على بعض المناطق، وسط سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60% تقريبًا، وقد تزداد غزارتها أحيانًا على مناطق من بورسعيد ودمياط، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11 درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنّ حالة الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، سيكون غائما جزئيًا، وتنشط الرياح وتصبح سرعتها 44 كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

حالة الطقس في شمال الصعيد

وفيما يخص حالة الطقس في شمال الصعيد، فإنّه يسود طقس غائم جزئيًا، وتنشط حركة الرياح وتبلغ سرعتها 36 كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 5 درجات فقط.

حالة الطقس في جنوب الصعيد

وتشهد محافظات جنوب الصعيد، طقسًا غائما جزئيًا، بينما تنشط سرعة الرياح التي تبلغ 34 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 9 درجات فقط.