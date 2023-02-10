إحباط تهريب مشغولات ذهبية وعقاقير مخدرة بجمارك مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية من المشغولات الذهبية، كما جرى ضبط راكبين مصريين بحوزتهما شرائط لعقاقير مخدرة.

ضبط محاولة تهريب كمية من الذهب والعقاقير المخدرة

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي، استوقف هاني محمود مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وأنكرت حيازتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الطاهر ومحمد صلاح مأموري الجمرك، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه في أن يكون مشغولات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

قام جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، بتكليف أحمد عادل فتحي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، ما أسفر عن اكتشاف كمية من المشغولات الذهبية مخفاة وسط الملابس، وقام تامر قاسم مدير الجمرك، بتكليف لجنة مكونة من أحمد عادل القط وحسام الشافعي ومصطفى حسن وأحمد عبد الواحد وبسمة حسني ومحمود عباس، لاستكمال التفتيش وعد ووزن وتحريز المضبوطات التي بلغ وزنها نحو 700 جرام، وكانت عبارة عن 20 سلسلة و27 زوج حلق، و3 فردة حلق، و2 كوليه وأسورة و دلاية.

ضبط 47 شريط عقاقير مخدرة

وبالتنسيق مع إدارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي بالمطار، جرى ضبط راكب مصري أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، بحوزته 47 شريط عقاقير مخدرة باجمالي 602 قرص، جرى الضبط بواسطة كل من محمد زكريا طه مأمور الجمرك، وإبراهيم حسن طلحة مدير الحركة المشرف على الصالة.

وجرى ضبط راكب مصري آخر أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من عنتيبي، بحوزته 10 شرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، بإجمالي 99 قرصا، وجرى الضبط بواسطة كل من هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك، ومحمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على الصالة.

قرر تامر رمزي قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة، تحرير محضر ضبط جمركي رقم 21 لسنة 2023، ضد الراكبة الأجنبية.

وقرر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، تحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 ضد الراكب المصري الأول، كما قرر رضا أبو العزم مدير الإدارة الثالثة، تحرير محضر ضبط جمركي رقم 20 لسنة 2023، ضد الراكب المصري الثاني، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.