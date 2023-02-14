قطع وضعف المياه في 3 محافظات بالصعيد والدلتا اليوم.. اعرف المناطق

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة بمحافظات «بني سويف - المنيا - الشرقية» لإجراء أعمال الصيانة والقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطات المياه.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في بني سويف

وأعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف انقطاع المياه عن مناطق «الخلايفة، قرية الأمل وجزء من بياض العرب بشرق النيل» اعتباراً من الساعة 8 من صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 8 من مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وكشفت الشركة في بيان أن سبب الانقطاع القيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه العلالمة بشرق النيل مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتا إلى أنها ستقوم بتوفيرسيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

سبب ضعف المياه بمدينة المنيا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن ضعف المياه عن منطقة أرض سلطان بمدينة المنيا اليوم بدءا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء للقيام بأعمال غسيل وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة أرض سلطان المرشحة.

مدة انقطاع وضعف المياه في قرى الشرقية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية انقطاع المياه عن قرى «الصوالح، النوافعة، الغزالي، بني صريد، البيروم، الديدامون، السماعنة، قنتير، كفر الشاويش، الدميين» وضعفها عن مدينة فاقوس اليوم بدء من الساعة 4 مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 4 صباح يوم غد الأربعاء لمدة 12 ساعة، لافتا إلى أن سبب الانقطاع نظراً لقيام بأعمال توسعة طريق أبو شلبي – فاقوس.