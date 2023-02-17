تكريم القارئ ماهر فرماوي لفوزه بالمركز الأول في مسابقة الأوقاف لحفظ القرآن

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال احتفالية ذكري ليلة الإسراء و المعراج بتكريم القارئ ماهر محمد عبد النبي فرماوي لحصوله علي المركز الأول في حفظ القرآن الكريم مع الصوت الحسن في مسابقة وزارة الأوقاف العالمية التاسعة والعشرين لحفظ القران الكريم وفهم مقاصده .

فوز ابن من أبناء محافظة الجيزة في المسابقة العالمية لحفظ القران الكريم

وعبر اللواء أحمد راشد عن خالص سعادتة وامتنانة لفوز ابن من أبناء محافظة الجيزة في تلك المسابقة العالمية متمنيا دوام التوفيق والنجاح لأبناء المحافظة في كافه المحافل الدولية .

و أعرب القارئ ماهر فرماوي عن تقديره للمحافظ وحرصه على تهنئته وتكريمه بعد الفوز فى المسابقة مشيرا إلى أنه يشعر بفضل كبير من المولى عزوجل، موضحا أن الهدف الأسمى والجائزة الكبرى هو توفيق الله ونعمته بأن يسر له حفظ القرآن الكريم

الاحتفال بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

وشهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الإحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف بالجيزة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية .

نشر الفكر الوسطى وصحيح الإسلام لحماية الأجيال الواعدة

وهنأ محافظ الجيزة، خلال الاحتفال القيادة السياسية والشعب المصري ومواطني محافظة الجيزة بهذه المناسبة العطرة والتي نستلهم منها حب الوطن والالتفاف حول القائد وتوحيد الصف لاستكمال مسيرة التنمية مشيدا بدور الازهر والاوقاف في نشر الفكر الوسطى وصحيح الإسلام لحماية الأجيال الواعدة من أبناء مصر من الانسياق وراء أي فكر منحرف او متطرف.

المشاركون في الاحتفالية

واختتم الحفل بالتواشيح الدينية والابتهالات، التي جسدت المعاني السامية لذكرى الإسراء والمعراج بحضورابراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد والشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الاوقاف وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ورؤساء أجهزة التفتيش والمتابعه والسرفيس ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات وممثلي مديرية الاوقاف