تفاصيل زيارة رئيس البرلمان الزيمبابوي لأسوان.. جولة نيلية وتفقد محطة بنبان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام بمرافقة جايكوب موديندا رئيس البرلمان الزيمبابوي والوفد المرافق له ضمن زيارته لمصر خلال الفترة من 13 إلى 21 فبراير الجاري.

محطة بنبان لإنتاج الكهرباء

وبحسب بيان المحافظة، رحب محافظ أسوان بزيارة رئيس البرلمان الزيمبابوي في ظل العلاقات الراسخة والوطيدة بين البلدين حيث ستشمل زيارة رئيس البرلمان الزيمبابوي لأسوان تفقده لأكبر مشروع على المستوى الإقليمي لإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية ببنبان والتي تنتج 1465 ميجا وات من 32 محطة، ومخطط وصولها إلى 40 محطة لإنتاج 2000 ميجا وات لتصبح سدا عاليا جديدا.

المركز الثقافي الإفريقي

وأضاف أن الوفد سوف يقوم بجولة نيلية وزيارة المركز الثقافي الإفريقي "متحف النيل الوثائقي" والذي يعتبر صرحا حضاريا وثقافيا يربط بين مصر ودول إفريقيا بأكملها.

وأكد أن أسوان أصبحت الباب الملكي والقاعدة الرئيسية التي تنطلق منها أواصر العلاقات بين مصر والدول الإفريقية حيث تسعى الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تقوية العلاقات مع القارة السمراء وخاصة دولة زيمبابوي في مختلف المجالات التجارية والإقتصادية والعلمية والثقافية.