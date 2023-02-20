رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«التراث السيوي» ضيف شرف النسخة الجديدة لـ «ديارنا» بمشاركة 400 عارض

كتب:

هاجر عمر
11:18 ص | الإثنين 20 فبراير 2023
معرض ديارنا

معرض ديارنا

قالت شيرين عاصم مستشار وزير التضامن للتسويق والمعارض، إن معرض «ديارنا» هو معرض للحرف اليدية وهذه الدورة الـ 65، ويضم المعرض العديد من المنتجات كالمفروشات المنزلية والإكسسوارات والإضاءة ومنتجات من الخشب والنحاس والخزف، والأزياء والخيامية والتلي إضافة إلى المنتجات المطرزة من جميع أنحاء الجمهورية، لـ 400 عارض، والتراث السيوي ضيف شرف النسخة الجديدة للمعرض.

الفرص التسويقية المتحققة من معرض «ديارنا» تحقق تمكين اقتصادي

وأضافت عاصم في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين دعاء جاد الحق وهشام عبد التواب ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الفرص التسويقية للمشغولات اليدوية ولصناع الحرف تخلق تمكين اقتصادي، لأن العارض بعد عرضه لمنتجاته يحقق شهرة وسمعة جيدة ويتردد عليه الجمهور بصورة أوسع، وتحقق له استدامة بالدخل وبالتالي يحقق التمكين الاقتصادي.

وأكدت مستشار وزير التضامن للتسويق والمعارض، أن ذوي الهمم مشاركين بكافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الوزارة، لافتة إلى أن الفئات المشاركة بالمعرض تضم كافة الطوائف من ذوي الهمم وكبار السن وغيرهم.

مشاركين من دول أفريقية وعربية 

وأوضحت أن المعرض يستهدف تطوير الصناعات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه من ضمن المشاركين بالمعرض التابعين للمفوضية السامية للاجئين، ويضم المعرض جنسيات متعددة كالسودان وسوريا وأثيوبيا وأريتريا.

 

اقرأ المزيد:

«التضامن»: الوزارة تقدم دعم نقدي شهري لأكثر من 431 ألف يتيم

«التضامن»: معرض «ديارنا» هذا العام مستوحى من القاهرة القديمة

«التضامن»: افتتاح القرية التراثية في سيناء بعد عيد الفطر

«التضامن»: عرض منتجات السوريين في معرض ديارنا الـ65

التضامن: «سيوة» ضيف شرف معرض ديارنا الـ65

«التضامن»: شبكة متطوعي داعم للتمكين الاقتصادي تطلق مبادرات في 8 محافظات

مبادرة «تعديل مسار» لاتحاد شباب حزب التجمع بالفيوم تصعد إلى نهائيات مسابقة التضامن
بقلم هاجر عمر