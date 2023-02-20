«التراث السيوي» ضيف شرف النسخة الجديدة لـ «ديارنا» بمشاركة 400 عارض

قالت شيرين عاصم مستشار وزير التضامن للتسويق والمعارض، إن معرض «ديارنا» هو معرض للحرف اليدية وهذه الدورة الـ 65، ويضم المعرض العديد من المنتجات كالمفروشات المنزلية والإكسسوارات والإضاءة ومنتجات من الخشب والنحاس والخزف، والأزياء والخيامية والتلي إضافة إلى المنتجات المطرزة من جميع أنحاء الجمهورية، لـ 400 عارض، والتراث السيوي ضيف شرف النسخة الجديدة للمعرض.

الفرص التسويقية المتحققة من معرض «ديارنا» تحقق تمكين اقتصادي

وأضافت عاصم في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين دعاء جاد الحق وهشام عبد التواب ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الفرص التسويقية للمشغولات اليدوية ولصناع الحرف تخلق تمكين اقتصادي، لأن العارض بعد عرضه لمنتجاته يحقق شهرة وسمعة جيدة ويتردد عليه الجمهور بصورة أوسع، وتحقق له استدامة بالدخل وبالتالي يحقق التمكين الاقتصادي.

وأكدت مستشار وزير التضامن للتسويق والمعارض، أن ذوي الهمم مشاركين بكافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الوزارة، لافتة إلى أن الفئات المشاركة بالمعرض تضم كافة الطوائف من ذوي الهمم وكبار السن وغيرهم.

مشاركين من دول أفريقية وعربية

وأوضحت أن المعرض يستهدف تطوير الصناعات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه من ضمن المشاركين بالمعرض التابعين للمفوضية السامية للاجئين، ويضم المعرض جنسيات متعددة كالسودان وسوريا وأثيوبيا وأريتريا.