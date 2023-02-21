إطلاق مبادرة لدعم الطفل اليتيم في الفيوم وكفر الشيخ: غذاء وعلاج وتعليم

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظتي الفيوم وكفر الشيخ، مبادرة إنسانية تحت عنوان «اكفل طفل يتيم ولو لمرة واحدة في حياتك»، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، بهدف دعم كفالة الطفل اليتيم في جميع جوانب الحياة، من خلال توفير أبسط احتياجاته المتمثلة في الغذاء الجيد والتغذية السليمة، وتوفير فرص تعليمية جيدة له، وتهيئته لمستقبل أفضل، بالإضافة إلى علاجه في أفضل المراكز الطبية، فضلًا عن التأكيد له أنه ليس لوحده وأنّ الجميع خلفه يدعمه ويساعده حتى يصل إلى بر الأمان.

الطفل اليتيم على رأس الأولويات

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، في بيان صحفي، أنّ المبادرة جاءت تأكيدًا على اهتمام المديرية بهذه الشريحة، موضحةً أنّ التضامن تضع الطفل اليتيم على رأس أولوياتها في جميع المجالات.

وأشارت إلى أنّه على الجانب الصحي، فقد نجحت التضامن بالاشتراك مع جمعية الأورمان، في علاج الآلاف من الأطفال الأيتام من خلال تلقيه العلاج المناسب لدى أفضل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

ضمان استمرار المسيرة التعليمية

وأوضحت، أنّ المديرية تحرص على ضمان استمرار مسيرة الطفل اليتيم التعليمية، وتخفيف العبء عن كواهل أوصيائهم، موضحةً أنّها بالفعل نجحت في الجانب التعليمي، من خلال تطوير ودعم عشرات المدارس والحضانات والتي امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة الفيوم.

التغذية دورًا أساسيًا لصحة الطفل

وبيّنّت أنّه فيما يخص مجال التغذية والتي تلعب دورًا مهمًا وأساسيًا لصحة الطفل وحتى يستطيع جسمه وأعضائه المختلفة النموّ بشكلٍ سليم، حيث نجحت في توزيع ملايين كراتين المواد الغذائية واللحوم، وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في قرى وعزب ونجوع محافظة الفيوم بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن المبادرة جاءت تأكيداً على اهتمام المديرية بهذه الشريحة، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولوياتها فى جميع المجالات، لافتاً أنه في الجانب الصحى نجحت فى علاج الآلاف من الأطفال الأيتام من خلال تلقيه العلاج المناسب لدى أفضل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

تحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ مبادرة «اكفل طفل يتيم ولو لمرة واحدة في حياتك»، جاءت استكمالًا لما قدمته الجمعية بالفيوم، ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا، لافتًا إلى أنّهم يضعون الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا في قرى وعزب ونجوع محافظة الفيوم، مؤكدًا أنّ الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

التبرع للأيتام بالتقسيط

ولفت شعبان إلى أنّ المواطنين يمكنهم دعم الطفل اليتيم بالتبرع بمبلغ 7200جنيه، أو مبلغ 600 جنيه شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 12 شهرًا، أو المساهمة بسهم تبلغ قيمته 300 جنيهًا ولو لمره واحدة في الحياة، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة إطعام للطفل اليتيم، ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأطفال الأيتام.

حفل يوم اليتيم سنويًا

يشار إلى أنّ الأورمان قد أطلقت في عام 2003 «يوم اليتيم» كمبادرة اجتماعية، بناء على اقتراح من أحد المتطوعين من الجمعية، وترجمتها على أرض الواقع في أول يوم جمعة من شهر أبريل سنويًا، وذلك كفرصة لتسليط الضوء على رعاية وكفالة الأيتام، ولتعريف الرأي العام بأهمية دعم الأيتام، وتوجيه أنظار المجتمع إلى ضرورة الاهتمام بالطفل اليتيم معنويًا وماديًا.

وتشمل فعاليات الأورمان في احتفالات يوم اليتيم في القاهرة ومحافظات الجمهورية المختلفة استضافة الأطفال الأيتام في أماكن التنزه، وتوزيع الوجبات الجافة والساخنة عليهم، وإتاحة فرص الاستمتاع بالألعاب لهم، فضلًا عن إقامة حفلات الزفاف الجماعي للفتيات اليتيمات بحضور كبار الشخصيات العامة.