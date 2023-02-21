شنط وكراتين رمضان تزين السلاسل التجارية.. انتعاشة في حركة المبيعات

تشهد الأسواق الفترة الحالية انتعاشا في مبيعات السلع الغذائية الأساسية، تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان، إذ بدأ العديد من أصحاب الخير تجهيز شنط وكراتين رمضان، من خلال شراء السلع.

تجهيزات السلاسل التجارية لاستقبال شهر رمضان

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الهرم، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن العديد من السلاسل التجارية الكبرى جهزت شنط وكراتين رمضان التي ينتظرها الكثير من المواطنين كل عام سواء للاستخدام الشخصي أو لتوزيعها على المواطنين.

وقال الحاج عبد الحميد صابر، إن أسعار الكرتونة تختلف وفقا للكمية والأنواع التي توضع بها، ولكن هناك سلع أساسية لاغنى عن توافرها مثل الأرز والمكرونة والزيت والملح والسكر وتتراوح أسعار الكرتونة من 75 إلى 230 جنيها، حسب الأصناف التي توضع داخلها.

وأوضح أن هناك بعض السلاسل التجارية الأخرى، يطرحون كراتين رمضان بأسعار تبدا من 199 وتصل إلى 119 جنيها، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المواطنين أصحاب الخير يفضلون عدم شراء الكرتونة، ويقومون بتجميع السلع الغذائية من المتجر بأنفسهم.

وأكد أحد تجار الجملة، أن الإقبال على شراء شنط رمضان منذ منتصف شهر رجب، ومن المتوقع زيادته خلال شعبان الجاري.

إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية الأساسية

ومن جهته، قال هشام الدجوي عضو شعبة البقالة التنموية والمواد الغذائية في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك سلع غذائية أساسية توضع في شنط رمضان كل عام لاغنى عنها مثل الزيت والأرز والسكر والمكرونة والصلصة والشاي.

وتتوقف كمية السلع داخل الشنطة، وفقا لقدرة كل مواطن والكرتونة داخل منافذ أمان مكونة من كيس سكر وأرز وزجاجة زيت و2 مكرونة وعلبة تونة تباع بـ50 جنيها، بدلا من 100جنيه مضيفا ان الفتره الحالية تشهد اقبالا كبير من جانب المواطنين على شراء السلع الغذائية لإعداد شنط رمضان، حيث لا تختلف نسبة الإقبال عن الأعوام السابقة.