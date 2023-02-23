أستاذ علاقات دولية: الدعم الغربي لأوكرانيا يستهدف إطالة أمد الأزمة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدعم الغربي لأوكرانيا يستهدف إطالة أمد الأزمة، محذرا في الوقت ذاته من استمراره.

خطورة مرحلة اللاحسم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «اكسترا نيوز»، أنه بعد مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية نستطيع أن نقول إن هناك عنوانا عريضا، وهو استمرار حالة اللاحسم السياسي والعسكري، وحتى الآن لا توجد أي آفاق لإمكانية الحل، في ظل إصرار غربي وأمريكي على دعم أوكرانيا اللامحدود، وغياب أي حديث عن السلام».

وتابع: «هذا يعني أن الأزمة ستستمر، ولا وجود لأي أفق لحل قريب، ويعني ذلك استمرار التداعيات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاستراتيجية لهذه الأزمة خلال هذا العام».

خسائر طائلة

واستطرد: «العالم تكبد خسائر كبيرة، خصوصا بعد جائحة كورونا كما أن الآمن الغذائي والطاقة العالميين معرضين للخطر، وهناك ارتفاعات غير مسبوقة بمعدلات التضخم عالميا، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق للغذاء عالميا، ولم تؤثر الأزمة فقط على طرفي الأزمة ولكن على كل دول العالم بدرجات متفاوتة».