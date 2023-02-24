كيف تكتسب مهارات سوق العمل؟.. «الكلية ليست للدراسة فقط»

«الكلية ليست للدراسة فقط»، إذ أنها تكسبك مهارات تؤهلك لسوق العمل، وفق الدكتور سعيد الزغبي مدرس العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، حيث أكد أنّ الطب والهندسة والصيدلية من المهن التي لم ولن تتغير ومازال العالم في احتياج إلى أطباء، وهو ما أثبتته تداعيات جائحة كورونا في عام 2020.

ورد «الزغبي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، على تساؤل كيف تكتسب مهارات سوق العمل؟، قائلا: «العالم يتغير ويجب أن نؤمن بذلك، حتى الوظائف التي لن تتغير فإن ممارسيها في حاجة إلى الاطلاع على التطورات ذات الصلة لازم تطور من نفسك».

تصفح مواقع الجامعات عبر الإنترنت

وتابع مدرس العلوم السياسية في جامعة قناة السويس: «لدينا 27 جامعة حكومية موجودة في مصر بالإضافة إلى 12 جامعات أهلية منهم 4 جامعات دولية، وكل ذلك موجود على المواقع الإلكترونية، وبالتالي فإن الشباب عليهم زيارة موقع كل جامعة للاطلاع على المواد التي يتم تدريسها».

نصائح للطلاب للتأهيل لسوق العمل

وواصل: «خريجي الثانوية العامة يجب ألا يتجهوا اتجاه الأهالي ذاته مع تجاهل رغبته، فالشاب ملزم بالبحث والقراءة ومعرفة أين تتجه ميوله، وعندما ندخل الجامعة لا يجب أن نهتم بالدراسة فقط، يجب أن ننمي مواهبنا العقاد كان حاصلا على الابتدائية ومع ذلك كتب عددا ضخما من الكتب، يجب أن يحصل طلابنا على الكورسات وحضور دورات تدريبية من أماكن معتمدة مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أن الإجازات الصيفية لا يجب تخصيصها للعطلات فقط، لكن يجب ان نتدرب ونشارك في المؤتمرات المختلفة لاكتساب الخبرات».