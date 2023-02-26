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رئيس شعبة الدواجن: 12 جنيها مكسب التاجر في الكيلو بعد تراجع الأسعار

كتب:

مريم حنفي
02:48 م | الأحد 26 فبراير 2023
دواجن

دواجن

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في تصريح لـ«الوطن»، إن الدواجن في المزارع اليوم تسجل 64 جنيها، وتتراوح أسعارها للمستهلك بين 70 و72 جنيها، ويسجل سعر الكتكوت في الأسواق 11 جنيها، موضحا أن مكسب الكيلو الواحد بعد هذا التراجع 12 جنيها تمثل فارق سعر البيع عن التكلفة.

أسعار الاعلاف 

وأضاف السيد أن هناك بعض الشركات تطرح الأعلاف في الأسواق بسعر 22 ألف و400 أو 22 ألف و800 جنيه، وما زالت مستلزمات الإنتاج لم تشهد تراجعا في الأسعار، مطالبا بالسعر العادل لمصلحة المواطن حتى يستمر المنتج في العملية الانتاجية. 

ضرورة ضبط التكلفة الفعلية للمنتج 

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أن أسعارالدواجن الفترة المقبلة تتحدد حسب تكلفة الإنتاج ومن المفترض أن لا يقل عن 62 جنيها لان التكلفة الخاصة به في الأساس 52 جنيها، وبالتأكيد استمرار انخفاض أسعار الدواجن يؤثر على المنتج مع ضرورة النظر أيضا للمستهلك، لافتا إلى أن تلك المعادلة المعقدة تستطيع الجهات المعنية حلها من خلال انضباط التكلفة الفعلية للمنتج.

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بقلم مريم حنفي