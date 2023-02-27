شعبة الأسماك: استقرار الأسعار مع انتهاء فصل الشتاء والبلطي بـ «49 جنيه»

تشهد الأسماك إقبالا من المواطنين على الشراء طوال العام ويزداد الإقبال في المواسم وأيام العطلات، ومن المتوقع أن تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة وفرة في الأسماك تزامنا مع بدء فصل الربيع، وفقا لشبعة الأسماك بغرفة القاهرة التي أكدت استقرار الأسعار بنهاية الشتاء.

الإقبال على شراء الأسماك

وفي جولة لـ «الوطن»، بمنطقة السيدة زينب قال تجار إن أسعار الاسماك تختلف من يوم لآخر وتُحدد وفقا للنوع والكمية، وأضاف منتصر سعد، أحد تجار الأسماك، أن اقبال المواطنين على شراء الأسماك يزيد في المواسم، موضحا أن هناك العديد من المواطنين يفضلون تناول الأسماك الطازجة عن المجمدة ويعتبر البلطي والفلية والجمبري والمكرونة والسبيط والسردين الأكثر مبيعا.

زيادة إنتاج الاسماك الفترة المقبلة

ومن جهته قال محمد جمال عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية في تصريح لـ «الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد وفرة في إنتاج كافة أنواع الأسماك نظرا لاقتراب فصل الربيع ومن المتعارف عليه أن دفء المياه في الربيع يزيد كميات الأسماك التي يتم اصطيادها.

واستعرض جمال أسعار الأسماك اليوم كما يلي:

- يتراوح سعر البلطي بين 49 و53 جنيها.

- الفيلية بين 30 و170 جنيها.

- قشر البياض بين 70 و100 جنيها.

- المكرونة السويسي بين 70 و110 جنيهات.

- السبيط بين 110 و210 جنيهات.

الكابوريا بين 20 و80 جنيها.

- الجمبري بين 270 و350 جنيها.

- البوري بين 40 و58 جنيها.

- السردين بين 30 و66 جنيها.