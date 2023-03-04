شعبة الدواجن: كيلو الفراخ بـ75 جنيها وتراجعات جديدة مع دخول شحنة «البرازيلي»

تشهد الدواجن الفترة الحالية تساؤلات مستمرة من جانب المواطنين عن أسعارها في الأسواق وإقبالا على الشراء وذلك لاقتراب حلول شهر رمضان المبارك وسط توقعات بتراجع أسعار الفراخ مع دخول شحنة جديدة من الدجاج البرازيلي.

اسعار الدواجن والكتكوت اليوم

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، إن أسعار الدواجن تشهد استقرارًا الفترة الحالية حيث يسجل الدجاج الأبيض في المزرعة 68 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 75 جنيها، بينما يبلغ سعر البانيه 150 جنيها، والأوراك 70 جنيها والكتكوت 18 جنيها.

وأضاف سامح السيد في تصريح لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا وإقبالا من جانب المواطنين على شراء الدجاج الأبيض استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك متوقعا استمرار استقرار الأسعار الفترة المقبلة.

انخفاض أسعار الدواجن مع دخول البرازيلي

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، أن الأسواق ستشهد انخفاضا في أسعار الدواجن مع دخول شحنة جديدة من الدجاج البرازيلي وإنتاج الأمهات التي تستغرق مدة من 4 إلى 6 أشهر مما ينتج عنه إنتاج 4 ملايين دجاجة بشكل يومي.