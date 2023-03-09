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«الإسكان» تُصدر قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء في برج العرب وبني سويف

الإسكان : طبقا للقرارات يتولى جهازاي برج العرب وبني سويف التنفيذ

كتب:

أيمن حمزة
10:02 ص | الخميس 09 مارس 2023
أجهزة وزارة الإسكان

أجهزة وزارة الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بقطع أراضٍ بمناطق مختلفة تحت ولاية جهازي تنمية «مدينة برج العرب الجديدة» و«مدينة بني سويف الجديدة».

إزالة الظواهر العشوائية

وأكد وزير الإسكان، مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى، لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات المقامة على قطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة، من واضعي اليد بعدد 19 اسما.

قرارت إزالة مخالفات بناء بمدينتي برج العرب وبني سويف

كما نصت القرارات، على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة على قطعتي أرض سكنيتين بقطاعي أ ، ب بالحي السادس في منطقة ابني بيتك 1، بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في استئناف أعمال مخالفة بصب سقف دور أرضي بمناور، وصب أعمدة دور أول علوي بالردود الخلفي، واستئناف أعمال مخالفة بصب سقف دور أول علوي، بالمخالفة للرسومات الهندسية وترخيص البناء الصادرة لقطعتي الأرض.

وطبقا للقرارات يتولى جهازا تنمية مدينة برج العرب الجديدة، ومدينة بني سويف الجديدة، بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.