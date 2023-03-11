شعبة الخضار: وفرة في المعروض مع قرب حلول رمضان.. وأسعار الفاكهة مستقرة

شهدت الخضروات والفاكهة اليوم، استقرارا ملحوظا في الأسعار داخل سوق العبور، وانخفاض أسعار بعض الأنواع، مع استمرار إقبال المواطنين على الشراء، خاصة شراء الأنواع التي تصلح للتخزين، تاستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وفقا لما قاله حامد عبدالله عضو شعبة الخضروات والفاكهة.

أسعار الخضروات

وقال «عبدالله» في تصريحات لـ«الوطن»، إن سعر الطماطم اليوم، يتراوح بين 3.75 و6.75 جنيها والبطاطس بين 4 و6 جنيهات والكوسة من 3.5 إلى 5.5 جنيه فيما يتراوح سعر البصل بين 10 إلى 15 جنيها بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء بين 19 و25 جنيها، والخيار بين 3.5 إلى 5 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 13 و15 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 9 و13 جنيها.

أسعار الفاكهة

وأوضح «عبدالله»، أن البرتقال البلدي يتراوح سعره اليوم، بين 3 و5.5 جنيه، والسكري بين 4 و6.5 واليوسفي بين 5 و11 جنيه، والليمون البلدي بين 6 و12 جنيها، فيما يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 8 و11 جنيها، والرمان بين 8 إلى 18 جنيها.

وأضاف عضو شعبة الخضروات والفاكهة، أن كل الأسواق غنية بكل أنواع الخضروات والفاكهة، وإقبال المواطنين على الشراء مستمر طوال العام، لكنه يزداد مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، متوقعا استقرار الأسعار في الشهر الكريم.