14 حدثا عالميا في يوم واحد.. أهمها المصادقة على تعديل نظام التقاعد الفرنسي

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، 14 حدثا تنوعت ما بين سياسية واقتصادية وصحية، كان من أهمها الموافقة البرلمانية على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد في فرنسا، فيما قال باحثون إنَّ فيروس كورنا ربما لم يكن له تأثير كبير على الصحة العقلية.

195 نائبا يوافقون على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد

وصادق مجلس «الشيوخ» الفرنسي، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجا أكثر 368 ألف شخص في أنحاء فرنسا، بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

ونص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، في تأخير السن من 62 حاليًا إلى 64 عامًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي ألمانيا، توقعت نقابة العاملين في قطاع الخدمات الألماني «فيردي»، إلغاء351 رحلة جوية خلال، غدًا الاثنين في 4 مطارات، نتيجة للإضراب الذي سينفذه الموظفين المسؤولين عن أمن الطيران عن العمل لمدة 24 ساعة

وستلغى الرحلات الـ351 حسب التقديرات من:«برلين، وبريمن، وهامبورج وهانوفر»، ما يفترض أن يؤثر في نحو 100 ألف مسافر.

اتفاق بشأن 160 ألف موظف في «دوتشيه بوست» بألمانيا

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة العاملين في قطاع الخدمات الألماني، وإدارة «مكتب البريد»، التوصل إلى اتفاق بشأن 160 ألف موظف في «دوتشيه بوست»، نص على زيادة متوسط الأجر بنسبة 11.5% مع زيادات تصل إلى 20.3% لأدنى الرواتب.

وفي ألمانيا، قضى 24 شخصًا، نحو ساعة وربع في الهواء بسبب عطل بأرجوحة دائرية في معرض مدينة «هاله» في «ويستفاليا»، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المملكة المتحدة، قالت وسائل إعلام محلية،إن آرتشي، وليليبت، طفلي الأمير هاري، دوق ساسكس وميجان ماركل، غير مدعوين إلى حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو المقبل.

وفي تونس، قال الرئيس قيس سعيد، إنَّ مجلس نواب الشعب «البرلمان» لن يكون كما كان في السابق، مضيفا خلال زيارة أداها إلى مقر «سنيب لابراس الصحافة»، إن ما يحدث مع عدد من النواب في تكوين الكتل، أمر من التاريخ.

وشدد وزير الخارجية نبيل عمار، على أنَّه ليس من حق السفراء التدخل في شؤون بلاده، مضيفا في مقابلة مع إذاعة «ديوان إف إم»، أن مقابلة سفراء الدول الأجنبية لا تُعد جريمة

وفي لبنان، قال المكتب الإعلام لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ردا على اتهامات وجهها له رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، إنَّ الأول يعتبر أن باسيل لا يستسيغ إلا اللغة الطائفية المقيتة وتشويه الحقائق.

أمنيا، أعلن مسؤول في «ولاية تكساس» الواقعة وسط جنوبي البلاد، فقدان 3 مواطنات منذ 24 فبراير الماضي، غادرن لبيع الملابس في أحد الأسواق بالمكسيك.

إحباط تهريب 294 كيلوجراما من «الشيرا» في المغرب.. والقبض على سائق

وفي إطار جهود المملكة المغربية في مكافحة تهريب المخدرات، أحبط الأمن، محاولة لتهريب 294 كيلوجرامًا من «الشيرا» على متن سيارة تحمل لوحة أجنبية، فيما اعتقلت السلطات من إلقاء القبض على سائق المركبة مواطن يبلغ من العمر 66 عامًا.

وفي المجر، احترقت 19 سيارة على إثر اصطدام 42 سيارة، على بعد 20 كيلومترًا غرب العاصمة «بودابست» على الطريق السريع «إم 1» مما أدى إلى وقوع إصابات ونقل 39 شخصا بينهم 10 أطفال إلى المستشفى، فيما أشارت الشرطة، إلى استخدام 4 مروحيات و16 سيارة إسعاف لإجلاء الضحايا.

اقتصاديا، تراجعت عملة «يو إس دي سي» الرقمية بشكل حاد بعد إعلان شركة «سيركل»التي تدير هذه العملة، عن احتفاظها بـ3.3 مليار دولار في بنك «سيليكون فالي» المفلس، وصباح أمس السبت، انخفضت العملة إلى أقل من 87 سنتا.

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إلى تصريف المستثمرون الخائفون أكثر من ملياري دولار من العملات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم الوضع حول بنك «سيليكون فالي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في تقرير، إن مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، الملياردير إيلون ماسك، اشترى أراض في أوستن بـ«تكساس»، لبناء مدينة خاصة بموظفي شركاته، فيما نفي رجل الأعمال عبر «تويتر» هذا المشروع، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

صحيًا، في إيران، قال وزير الصحة، بهرام عين اللهي، على هامش تفقده اليوم مشاريع صحية وعلاجية في «محافظة شيراز» جنوب وسط، إن بلاده الوحيدة في شرق البحر الأبيض المتوسط التي تنتج 6 أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

دراسة: كورونا أدى إلى تغييرات طفيفة في أعراض الصحة العقلية

بدورها، كشفت دراسة جديدة عن تأثير فيروس كورونا على الصحة العقلية بما في ذلك الإصابة بالاكتئاب والقلق، وقال الباحثون في «جامعة مكجيل» الكندية، في دراسة بالمجلة الطبية البريطانية، إن العدوى ربما لم يكن لهه تأثير كبير على الصحة العقلية لمعظم الناس، وأضاف الباحثون، أنَّ «كوفيد -19» أدى إلى تغييرات طفيفة في أعراض الصحة العقلية بين عامة السكان، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وفي إطار أبحاث الفضاء، عاد رواد «سبيس إكس 5»، يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء استغرقت 5 أشهر، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، اكتشفت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية المعروفة اختصارا باسم «ناسا»، كويكبا بحجم حوض سباحة أولمبي لديه فرصة صغيرة للتصادم مع الأرض خلال 23 عاما، مع تأثير محتمل في عيد الحب في 2046.