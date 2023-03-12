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رئيس جهاز «سوهاج الجديدة» يتفقد موقف تنفيذ مشروعات الإسكان الجارية

كتب:

أيمن حمزة
11:16 ص | الأحد 12 مارس 2023
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أجرى المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة - المشرف على مدينة أخميم الجديدة، جولة ميدانية لتفقد موقف مشروعات الإسكان الجارية بمدينة أخميم الجديدة.

 

موقف تنفيذ مشروعات الإسكان بأخميم الجديدة

واستهل رئيس الجهاز، الجولة، بزيارة لمشروع استكمال تنفيذ 9 عمارات بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور محدودي الدخل تضم (216) وحدة سكنية، والتي تجاوزت نسبة الإنجاز العيني بها  95٪، لافتًا إلى أنه جارٍ الاستلام الابتدائي للعمارات، والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع.

 

وفي سياق متصل، تفقد  مسئولو الجهاز، مشروع استكمال تنفيذ 11 عمارة بمبادرة الرئيس، سكن كل المصريين، تضم (26) وحدة سكنية، والتي أوشكت على الانتهاء.

استلام 7 عمارات

وأوضح المهندس مصطفى هارب، أنه تم الاستلام الابتدائي لـ7 عمارات من الـ11 عمارة، وجارِ تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع، مؤكدًا  ضرورة استمرارية العمل بمعدلات تنفيذ مرتفعة للانتهاء من المشروعات طبقًا للبرامج الزمنية المعتمدة وبأعلى معدلات للجودة طبقًا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.