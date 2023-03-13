«الأرصاد» تحذّر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية في القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض محافظة القاهرة الكبرى حاليا، لرياح مثيرة للرمال والأتربة، تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، حيث تمتد الأجواء المغبرة إلى الوجه البحري ومناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات مدن القناة، وتنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية عند 4000 متر.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ آخر صور الأقمار الصناعية، بيّن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد «السلوم، وسيدي براني، ومطروح»، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حسب هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي.

- القاهرة 27 - 16

- العاصمة الإدارية 27 - 15

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 27 - 15

- دمنهور 25 - 14

- وادي النطرون 25 - 14

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 25 - 15

- شبين الكوم 25 - 15

- طنطا 25 - 15

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 24 - 15

- الإسماعيلية 27 - 12

- السويس 25 - 14

- العريش 25 - 14

- رفح 25 - 14

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 25 - 04

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 14

- طابا 26 - 14

- شرم الشيخ 29 - 18

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 23 - 13

- مطروح 21 - 12

- السلوم 24 - 10

- سيوة 26 - 12

- رأس غارب 29 - 15

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 30 - 15

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 29 - 16

- رأس حدربة 29 - 16

- الفيوم 29 - 11

- بني سويف 29 - 11

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 30 - 11

- أبو سمبل 29 - 14