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إحالة العاملين بمركزي شباب بالقليوبية للتحقيق بسبب الغياب

كتب:

حسن صالح
02:01 م | الإثنين 13 مارس 2023
متابعة مراكز شباب القليوبية

متابعة مراكز شباب القليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد سمير من العاملين بالإدارة بمتابعة عدد من مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارات بنها وكفر شكر .

وتمت متابعة مراكز شباب عزبة زكي، وكفر مويس، وأسنيت، وكفر عزب غنيم، وبرقطا، وكفر الحبش، وكفر علي شرف الدين، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.

تفاصيل متابعة مراكز شباب القليوبية 

كما شملت المتابعة مركزي شباب كفر كردي وكفر الشهاوي خاطر، تبين أن المركزين مفتوحان في غياب بعض العاملين وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير العاملين .

كما تابعت اللجنة ندوة بعنوان «مخاطر زواج الأطفال» بمركز شباب أسنيت، ومتابعة الحضانة بمركز شباب كفر مويس.

الالتزام بمواعيد فتح وغلق مراكز شباب القليوبية 

وأوصت اللجنة بالإلتزام بتنفيذ قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والخاص بمواعيد فتح وغلق المراكز وتنفيذ الأنشطة واستكمال سجلاتها.

ووجه «الصبروط» بإحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب.

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