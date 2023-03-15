شعبة الخضراوات: استقرار ملحوظ في الأسعار قبل حلول رمضان

تشهد أسواق الخضراوات استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع إقبال المواطنين على الشراء، استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع زيادة اللإقبال واستمرار استقرار الأسعار الفترة المقبلة.

استقرار أسعار الخضروات

وقال الحاج أحمد فوزي، عضو شعبة الخضروات والفاكهة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك استقرارا ملحوظا في أسعار الخضروات والإقبال على الشراء من جانب المواطنين يعتبر بشكل يومي ويزدادا أكثر أيام العطلة.

وأضاف أن الأسعار تختلف من منطقة إلى الأخرى، بالإضافة إلى أن الكثير من ربات البيوت يقومون الفترة الحالية بشراء أنواع معينة من الخضرلوات وتخزينها استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

أسعار الخضراوات اليوم

واستعرض « فوزي» أسعار الخضراوات اليوم؛ إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 4 و6.50 جنيه، والبطاطس ما بين 4 و6.50 جنيه، والكوسة بين 3 و 5.5 جنيه، فيما يتراوح سعر البصل بين 9 و15 جنيها، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء ما بين 18 و22 جنيها، بعد أن سجلت منذ عده أيام 25 جنيها.