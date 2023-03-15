«الحياة اليوم» يرصد قصص دعم الفلاحين ضمن خطة الدولة للارتقاء بالزراعات الاستراتيجية

رصد برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، قصص دعم الفلاحين تنفيذا لخطة الدولة في الارتقاء بالزراعات الاستراتيجية وتطوير منظومة الري.

استصلاح الأراضي

وقال الحاج عبد العزيز محمد أحد المستفيدين من قروض البنك الزراعي في زراعة الموالح، إن والده تواجد في إحدى قرى العدوة بمحافظة المنيا منذ 1953، وقرر استصلاح الأرض الزراعية، وجاء أولاده من بعده لزيادة رقعة هذه الأرض.

وأضاف أن الطرق المتصلة للأرض الزراعية صعبة في الماضي، إذ كانت تحتوي على تلال ومطالع ومنازل وحشائش صحراوي، واستخدموا الحمير والجمال لتفادي كل هذا الأشياء، ثم جرى استخدام الجرارات الزراعية، ولكن الوضع أصبح يسير حاليا، متابعا: «كنا في مر زمان ودلوقتي بقينا في نعمة».

وأشار إلى أن كل شيء تحول للأفضل في هذا الزمن، حيث زادت الإمكانيات والزراعات اتسعت والمجهود البدني للفلاح والمزارع انخفض، نظرا للاستعانة بالآلات الزراعية التي تسهل كل شيء.

مساعدة البنك الزراعي

وأكد أن مؤسسات الدولة تساعد المزارعين، خاصة البنك الزراعي، حيث يساعدهم على الحصول على التسميد البلدي والعضوية والأدوية طوال العام.