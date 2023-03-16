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مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل في مشروعات حدائق العاصمة

كتب:

أيمن حمزة
01:41 م | الخميس 16 مارس 2023
قيادات الإسكان تتفقد مشروعات مدينة حدائق العاصمة شرق القاهرة

قيادات الإسكان تتفقد مشروعات مدينة حدائق العاصمة شرق القاهرة

زارت مجموعة من أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة حدائق العاصمة، استقبلهم خلالها، المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، ومسؤولو الجهاز والمشروعات، في  إطار المتابعة والدعم المستمر من مسؤولي الوزارة؛ لدفع العمل بالمشروعات الجارية بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات.

قيادات الإسكان تتفقد مشروعات حدائق العاصمة شرق القاهرة

وخلال الزيارة، تفقد مسؤولو الإسكان، المشروعات الخاصة بتنسيق الموقع العام للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، لاعتماد العينات المطلوب العمل بها بالمواقع، كما تفقدوا موقع عمارات مبادرة «سكن كل  المصريين» محور متوسطي الدخل، بمساحات متنوعة.

وفي سياق متصل، وتفقد المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز بالمدينة، مع مسئولي الجهاز، بتفقد أعمال المدخل الخاص بالمدينة، من ناحية طريق الروبيكي، والتنسيق الخاص بالمداخل المؤدية لمشروعات «سكن كل المصريين» القائم العمل بها بالموقع.

علاء: سرعة الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة

وتفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، الأعمال الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، محور محدودي الدخل بمساحة 90م2 للوحدة، ضمن المرحلة الخامسة بالإعلان الرابع عشر بعدد 1337 عمارة.

وشدد رئيس الجهاز، على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة، وكذا الانتهاء من المدخل الخاص بالمدينة بأعلى جودة، لخدمة رواد المدينة، وتنفيذ التنسيق العام للمدخل بشكل يناسب المظهر الحضاري للمدينة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.