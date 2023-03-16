«الوزراء» لقناة «الحياة»: مستثمر صيني نقل مصنعه بالكامل من بلده ليعمل في مصر

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جولة رئيس الوزراء اليوم استغرقت 7 ساعات زار خلالها 10 مصانع مختلفة، والجزء الصيني كان موجودا بقوة، نظرا لأن هناك منطقة استثمارية صينية داخل المنطقة الاقتصادية، وتوجد العديد من الشركات الصينية تعمل هناك، زار رئيس الوزراء 4 أو 5 منها من بينها مصنع نقله مالكه بالكامل من الصين إلى مصر.

سعد: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها العديد من الجنسيات

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحوي العديد من الجنسيات لشركات مختلفة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أبدى سعادته عندما استمع لأحد أصحاب هذه المصانع الذي قال إن هذا المصنع انتقل بالكامل من الصين، نظرا لقربه من الأسواق، ومن الناحية الإنتاجية أقل في التكلفة، ويستطيع من خلالها التصدير إلى القارة الأفريقية والأسواق العربية.

رسالة للقطاع الصناعي

وأوضح أن الجولة استهدفت توجيه رسالة للقطاع الصناعي بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع إضافة للقطاع الزراعي، لافتا أن مصر لا تمتلك رفاهية إهمال الزراعة والصناعة، حيث يساهمان في نحو 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولهما كل الدعم الفترة المقبلة.