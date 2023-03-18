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عضو شعبة الأسماك: استقرار الأسعار في الأسواق بسبب وفرة المعروض

كتب:

مريم حنفي
10:28 م | السبت 18 مارس 2023
الأسماك

الأسماك

تشهد الأسماك استقرارًا في الأسعار الفترة الحالية في ظل إقبال المواطنين على الشراء ويزداد الإقبال أكثر على معارض أهلاً رمضان ويعتبر زيادة الإنتاج ووفرة المعروض سبباً في استقرار الأسعار في السوق المحلية، بحسبما قاله عضو شعبة الأسماك.

 

سبب استقرار أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

قال محمد جمال عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفترة الحالية تشهد كل أنواع المأكولات البحرية استقرارًا في الأسعار والسبب زيادة الإنتاج ووفرة المعروض من الأسماك في السوق المحلية، ما يزيد نسبة إقبال المواطنين على الشراء. 

وأوضح جمال أن أسعار الأسماك قد تختلف من محافظة ومنطقة إلى الأخرى ويزداد الإقبال على الشراء أيام العطلة وفي المواسم، مثل عيد الفطر وشم النسيم، بالإضافة إلى استقرار أسعار الأسماك داخل معارض أهلاً رمضان وإقبال المواطنين على الشراء.

 

أسعار الأسماك 

واستعرض محمد جمال عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، الأسعار، والتي جاءت كالتالي: 

يتراوح سعر البلطي ما بين 50 و52 جنيهًا.

فيليه بلطي بين 30 و170 جنيهًا. 

مكرونة سويسي بين 70 و110 جنيهات.

الكابوريا بين 23 و جنيهًا. 

الجمبري بين  170 و260 جنيهًا.

السبيط بين 110 و230 جنيهًا. 

البوري بين 40 و58 جنيهًا.

السردين بين 34 و64 جنيهًا. 

قشر بياض بين 80 و100 جنيه.

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بقلم مريم حنفي