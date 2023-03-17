«شعبة الأسماك»: وفرة المعروض وراء استقرار الأسعار.. والبلطي يبدأ من 60 جنيها

قال فوزي السيد، أحد كبار التجار وعضو شعبة الأسماك بدمياط، إن هناك حجم طلب جيدا على شراء الأسماك والمأكولات البحرية بسبب طعمها المميز عن غيرها من اللحوم الأخرى، كما أن أسعار الأسماك والماكولات البحرية تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال هذه الفترة بالأسواق، نتيجة الزيادة الإنتاجية ووفرة المعروض من الأسماك بالأسواق، وتشهد أسواق السمك إقبالا جيدا على الشرار نتيجة استقرار الأسعار في الوقت الحالي.

أسعار السمك بالأسواق

وأوضح السيد في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن هناك إقبالا جيدا على شراء الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام، ويتراوح سعر سمك البلطي ما بين 60 إلى 75 جنيها للكيلو حسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري ما بين 85 إلى 115 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 70 إلى 115 جنيها، وكيلو الجمبري الصغير ما بين 70 إلى 160 جنيها، لافتا إلى أنه من المتوقع ازدياد الطلب مع قدوم شهر رمضان، بينما لا يمكن التوقع بالأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار السمك في سوق العبور

وتشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارا في معظم الأنواع، حيث يتراوح سعر كيلو البلطي ما بين 53 إلى 57 جنيها حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 45 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البوري ما بين 70 إلى 82 جنيها حسب الحجم، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 70 إلى 110 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الدنيس ما بين 100 إلى 160 جنيها للكيلو.

فيما تتراوح أسعار كيلو الجمبري نمرة 1 ما بين 260 إلى 360 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الجمبري المجمد ما بين 100 إلى 260 جنيها، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري ما بين 110 إلى 230 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا ما بين 23 جنيها إلى 77 جنيها حسب الحجم والنوع.