خريطة قطع المياه اليوم في الجيزة وبني سويف.. اعرف الأماكن والمواعيد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قيام الشركات التابعة لها ببني سويف والجيزة بقطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها لربط الخطوط وأعمال الصيانة.

أماكن ومدة الانقطاع اليوم ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف أنه تقرر قطع المياه عن مدينة ببا وبعض المجالس القروية وتوابعها «قمبش، صفط راشين ، سدس ، هلية وبعض قرى مجلس قروي طنسا بني مالو،» اليوم الاثنين «من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً» للقيام بأعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه كفر ناصر مركز ببا.

القيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه شرب منشأة عبدالصمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قريتي (منشأة عبدالصمد وزكي فاضل) بمركز إهناسيا، يوم غدا الثلاثاء «من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً» للقيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه شرب منشأة عبدالصمد

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع

وتوجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف باعتذارها عن انقطاع المياه "بشكل مؤقت" للقيام بأعمال التطهير والتعقيم اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب مطالبة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها مشيرة إلى أنه في حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

مدة انقطاع المياه بالمناطق المتأثرة بالجيزة

وأعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال الجزء الثانى من القطاع الأوسطى لمشروع محور الفريق كمال عامر، سيتم تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 800 مم الجديد على خط قطر 800 مم القادم والمتعارض مع مسار المحورمما يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتبارا من اليوم الإثنين الساعة 12 ليلا وحتى الـ 8 صباح غدا الثلاثاء لتنفيذ الأعمال.

أماكن انقطاع المياه بالجيزة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة في بيان بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى «أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة، بولاق الدكرور من ترعة المجنونة وحتى كوبري ثروت».