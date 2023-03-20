إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بقنا «أسماء»

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب تروسیكل بجوار كمين حجازة في قوص جنوب محافظة قنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

انقلاب تروسيكل في قوص بقنا

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة إسعاف قنا وجود حادث انقلاب تروسيكل بجوار كمين قرية حجازة في قوص، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص.

أسماء مصابي حادث قنا

وتبين إصابة علي محمد 45 عامًا، وحسين صالح أحمد، 17 عامًا، نزيف من الأنف، وجمال كمال، 17 عامًا، سحجات، وعمر حشاش سعدي، 45 عامًا، سحجات، أحمد جاد، 33 عامًا، وحمدي مرسي، سحجات، وتم نقل المصابين في حادث قوص بقنا بواسطة سيارات إسعاف قنا، إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.