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استقرار أسعار اللحوم بالأسواق.. و«القصابين»: التراجع مرهون بالاستيراد

كتب:

مريم حنفي
06:31 م | الأحد 19 مارس 2023
أسعار اللحوم

أسعار اللحوم

تشهد أسعار اللحوم الحمراء استقرارًا الفترة الحالية ويختلف السعر من منطقة إلى الأخرى وقد تنخفض أسعار اللحوم إذا تم استيراد كميات كثيرة وفقًا لما قاله عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية. 

استقرار أسعار اللحوم الحمراء

وقال سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار اللحوم الحمراء تشهد الفترة الحالية حالة من الاستقرار وقد تختلف أسعار اللحوم من منطقة إلى الأخرى. 

وأضاف زغلول أن هناك بورصة للحوم تحدد الأسعار في الأسواق ويقوم العديد من المستوردين بطرح اللحوم المستوردة في الأسواق بسعر اللحم البلدي وبالتالي المواطن غير مستفيد بذلك والمستورد هو الرابح. 

 

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة 

وأوضح عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية أنه يبلغ سعر اللحوم الحمراء الطازجة 300 جنيه بينما يبلغ سعر اللحم البرازيلي المجمد 200 جنيه والهندي المجمد يتراوح ما بين 188 إلى 190 جنيهًا ويسجل اللحم السوداني المجمد 195 جنيهًا ومن الممكن طرح اللحوم التشادية في الأسواق بسعر 145 جنيهًا. 

 

عوامل استقرار أو انخفاض أسعار اللحوم

وأشار سعيد زغلول إلى أن هناك عوامل عديدة تحدد انخفاض أو استقرار أسعار اللحوم الفترة المقبلة، وقد تستقر الأسعار إذا شهدت السوق ثباتًا في كميات اللحوم المستوردة ونسبة الطلب على الشراء وقد تنخفض مع استيراد كميات كبيرة من اللحوم المستوردة من التشاد والسودان وتوافر الدواجن أيضًا.

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بقلم مريم حنفي