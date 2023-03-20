تجديد حبس شخصين بتهمة الاعتداء على سائق تاكسي لسرقته في مطروح

«طلبنا منه يوصلنا مكان بعيد بحجة مش لاقيين مواصلات، وكنا ناووين نسرقه ونهرب من غير ما نأذيه».. هكذا كانت أقوال المتهم الأول في واقعة التعدي على سائق وسرقته بمطروح أمام جهات التحقيق، حيث أمرت بحبسه وشريكه 4 أيام على ذمة التحقيق، وجددها لهما قاضي المعارضات 15 يوما، وطالب بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

وتابع المتهم الثاني اعترافاته موضحا قيامهما بالاعتداء على المجني عليه لسرقته، حيث كان سيكشف أمرهم فاضطرا إلى إحداث إصابته لإسكاته ليستطيعا الهرب وسرقة ما لديه.

تفاصيل البلاغ

تعود بداية البلاغ لوصول إخطار إلى قسم شرطة مطروح من أحد المستشفيات، باستقبالها سائق سيارة أجرة مُصابًا بجروح قطعية متفرقة.

وبالانتقال وسؤال المجني عليه أثناء تلقيه العلاج، تبين أنه حال استقلاله للتاكسي قيادته استوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيلة، وتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته واستولى على التاكسي، وهاتفه المحمول، ورخصتي التسيير والقيادة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض سكين، وقيامه بالاتفاق مع الثاني على تسليمه التاكسي؛ لبيعه وعقب ارتكابه الواقعة قام بترك التاكسي بجوار مسكنه، تمهيداً لتسليمه لشريكه وتحرر محضر بالوالقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهم

وقال المحامي سمير عبد العظيم لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبد العظيم» أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».