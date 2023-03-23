حبس 3 أشخاص لسرقتهم طوب «إنترلوك» في الجيزة.. اعرف العقوبة

قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص لسرقتهم طوب «إنترلوك» بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة، ووجهت لهم تهمة السرقة.

بلاغ بسرقة طوب «إنترلوك»

تعود التفاصيل لوصول بلاغ لقسم شرطة القطامية، بنقل أحد الأشخاص، سائق سيارة، طوب «إنترلوك»، وتحميله على السيارة قيادته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص، وأنه وراء الواقعة بمعاونة سائق، مقاول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من الطوب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية للمتهمين

من جهته، أوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».