ناقد فني: قناة الحياة تقدم كل أشكال الدراما في رمضان

علق الناقد الفني عبد الله غلوش، على مسلسلات رمضان، المقرر عرضها على شاشة قناة «الحياة»، قائلا إن هناك تنوعا كبيرا في المسلسلات، حيث توجد كل أشكال الدراما موجودة على قناة الحياة في رمضان، ولا سيما المسلسل الديني والاجتماعي والتاريخي والكوميدي.

عرض أولى حلقات «سره الباتع»

وأضاف «غلوش»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، أن القناة ستبدأ عرض أولى حلقات مسلسل «سره الباتع» اليوم.

لفت إلى أن هذا المسلسل، يشارك فيه أكثر من 60 نجما ونجمة، وأول عمل درامي للمخرج خالد يوسف، وبالتالي كل هذه العناصر ستكون عامل جذب للمشاهدين، خاصة أن المسلسل يسلط الضوء على حقبتين زمنيتين مختلفتين.

اختيار ممثلين غير متوقعين

وأوضح أن المميز في هذا العمل، أنه اختار ممثلين غير متوقعين مثل أحمد فهمي، إضافة لأحمد السعدني وهالة صدقي وحنان مطاوع وحسين فهمي ومحمود قابيل وصلاح عبد الله وأحمد عبد العزيز.

وأشار إلى أن المسلسل يسلط الضوء على الحقبة الزمنية الحالية وفترة الحملة الفرنسية في مصر، ويربط ما كان يحدث وقتها وما يحدث حاليا.