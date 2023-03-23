إحلال وتجديد 3 ملاعب بتكلفة 1.5 مليون جنيه بمديرية الشباب بالقليوبية

تسلمت الادارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ثلاثة ملاعب تمت عملية الإحلال والتجديد لها من قبل وزارة الشباب والرياضة وهي ملعب مركز شباب كفر منصور التابع لإدارة شبابب كفر شكر، ومركز شباب أبو الغيط التابع لادارة شباب القناطر الخيرية، ومركز شباب منشأة بنها التابع لإدارة شباب بنها.

إحلال وتجديد للملاعب وتغيير أرضية

تم عمل إحلال وتجديد للملاعب وتغيير أرضية الملعب ورفع كفاءة الأسوار وأعمال الكهرباء تنفيذ شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة، إسناد وتمويل وزارة الشباب والرياضة بتكلفة تقريبية نصف مليون جنيه لكل ملعب .

الاهتمام بصيانة الملاعب

أشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى اهتمام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بصيانة الملاعب والحفاظ عليها واتباع إرشادات السلامة الخاصة بالملاعب على مستوى كافة المحافظات ، مؤكدا استمرار وزارة الشباب والرياضة في الصيانة الدورية اللازمة للملاعب وعمليات الاحلال والتجديد .

تهدف وزارة الشباب والرياضة إلى توفير كافة الأدوات اللازمة لتوسيع قاعدة ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والفنية والتربوية وتزليل كافة العقبات امام مراكز الشباب لتقديم خدماتها للنشء والشباب بشكل أفضل ايمانا بالدور الهام والمؤثر للمراكز والهيئات الشبابية في بناء الشخصية المصرية وتشكيل وعي ووجدان النشء والشباب