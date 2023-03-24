موعد حجز الوحدات السكنية بمشروع جنة.. اعرف المساحات وخطوات التقديم

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موعد بدء حجز وحدات مشروع جنة السكني، من الساعة 10 صباح يوم الأحد المقبل 26 مارس الجاري.

مساحات الوحدات السكنية بمشروع جنة

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أن مشروع جنة يشمل 10872 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و161 مترامربعا بـ6 مدن جديدة «6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – القاهرة الجديدة – ملوي الجديدة – المنصورة الجديدة».

خطوات حجز الوحدات السكنية بمشروع سكن «جنة»

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق، أن حجز شقق سكن «جنة» من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، ومن ثم استكمال خطوات الحجز كالتالي:

- اختيار «تسجيل مستخدم جديد» وتسجيل البيانات المطلوبة.

- تسجيل البيانات الأساسية التي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول».

- تحديد كلمة المرور الخاصة بك.

- الضغط على اختيار «تسجيل».

- اختيار «أرغب في التقدم».

- «استخراج رقم الاستمارة».

- ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- بعد الانتهاء يتم اختيار «تأكيد» يظهر رقم الاستمارة على الشاشة.

- اختيار الوحدة السكنية بمشروع «جنة »، ثم الضغط على «تم».

طريقة حجز شقق مشروع « جنة» على موقع بنك التعمير والإسكان

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، 9 خطوات لحجز شقق الإسكان على موقع بنك التعمير والإسكان بمشروع «جنة» كالتالي

- أولًا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بنك الإسكان والتعمير.

- قم باختيار خدمات إسكانية، ثم حجز الوحدات السكنية.

- قم إنشاء حساب جديد وإدخال كلمة مرور.

- قم بتسجيل البيانات المطلوبة التي تتضمن الاسم ورقم بطاقة الرقم القومي.

وقبل الحجز، اطّلع جيدًا على المشروعات السكنية المتوفرة، مع قراءة كراسة الشروط الخاصة بمشروع: « جنة».

- اختر المشروع المراد الحجز به.

- قم بسداد مقدم جدية الحجز.

- اتبع الخطوات المتبقية لإتمام الحجز الإلكتروني.

- بعد إتمام جميع الخطوات تصل إليك رسالة تأكيدية بنجاح عملية الحجز.

حجز الوحدات السكنية بمشروع جنة بأسبقية الحجز

وأكدت وزارة الإسكان أن حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع «جنة» سيكون بأسبقية الحجز الإلكتروني عبر موقع بنك التعمير والإسكان.