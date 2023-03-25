يسعى الجمهور لمعرفة مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، للوقوف على تداعيات الوصية التي فجرت أزمة وفتحت بابا كبيراً للصراعات والمؤامرات، وذلك بعد قيام والد جميلة قبل وفاته بكتابة كل ممتلكاته لها بمفردها.

مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، حيث يعرض على قنواتcbc، في الساعة 6.15 بعد آذان المغرب، وعلى قناة ON في الساعة 11.15 مساء، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحا، بخلاف منصة watch it الإلكترونية.

أحداث وقصة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023

وبعد معرفة مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، تأتي أحداث وقصة مسلسل جميلة، حيث تجسد ريهام حجاج، شخصية جميلة وتعمل رئيس النيابة الإدارية، تواجه العديد من قضايا الفساد، التي تجعلها عرضة للمؤامرات، فضلا عن وصية والدها بنقل كل ممتلكاته إليها، الأمر الذي سبب صدمة لكل أفراد الأسرة.

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، وشارك في البطولة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي ، نبيل عيسى، أحمد وفيق، هاني عادل، سامح الصريطي، صبري عبدالمنعم، أحمد الشامي.