النائب تامر عبدالقادر: مسلسلات «المتحدة» تواجه محاولات طمس الهوية

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن مسلسلات شهر رمضان هذا العام مختلفة جدا عن الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن «الكتيبة 101» تؤرخ لبطولات القوات المسلحة.

وذكر النائب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أصبح لها إسهامات واضحة لمجابهة محاولات طمس الهوية العربية والمصرية، والتصدي لفوضى الانفتاح التكنولوجي، واستعادة التوازن للمشهد الإعلامي المصري والعربي.

إعادة ثقة الجمهور في القنوات المصرية

وقال «عبد القادر»، إن إعلام الشركة المتحدة تمكن من ملء الفراغ الذى جاء نتيجة انعدام ثقة الجمهور في كثير من القنوات الفضائية في فترة من الفترات، وهو ما جعل هناك شبه فراغ كامل، وتم ذلك من خلال أعمال ودراما تؤكد أن مصر تحتفظ بالقوة الناعمة التي تقود بها الفكر وتتصدى للأفكار المتطرفة.

إضافة مهمة وقوية للإعلام الوطني

وتابع النائب تامر عبدالقادر، بأن الأعمال والمسلسلات الجادة والقوية للشركة تمثل خطوة جادة تحمل بين طياتها إضافة مهمة وقوية للإعلام الوطني، ولها دلالة حقيقية للإعلام الدولي مفادها أن الإعلام المصري لا يزال قادراً على التطوير والإبداع والريادة الكاملة، والتأكيد على أنه منافس شرس لإعلام الغرب الذي بدأ يستوعب قيمة ما يحدث من تغييرات حقيقية في الدولة المصرىة، وتأكدت لديه بالواقع أن حربه الناعمة لم تعد سهلة مع الدولة المصرية مثلما كان يتصورها من قبل.