طرق الإبلاغ عن الشكاوى التموينية بالجيزة.. «إخفاء سلع أو نقص وزن الخبز»

أعلنت مديرية التموين بالجيزة عن استقبالها لشكاوى المواطنين الخاصة بالإبلاغ عن نقص أوزان الخبز أو الامتناع عن البيع أو شكاوى البطاقات التموينية أو المغالاة في أسعار السلع بمحافظة الجيزة، خلال شهر رمضان الكريم، من خلال خدمة الواتس آب على عدة أرقام.

أرقام تستقبل شكاوى المواطنين

وجاءت الأرقام التي تستقبل الشكاوى من خلال الواتس آب كالتالي:

- محيي الدين إسماعيل وسلطان النجار، مسؤولان عن شكاوى الخبز والرقابة على المخابز 01123841523 - 01009183441

- عبدالله الشناوي، مسؤول عن الرقابة على المطاحن 01090762942

- ياسر حنفي، المسئول عن الشكاوى الخاصة بالسلع أو ارتفاع الأسعار بالأسواق 01100962634

- رشا عمر وأحمد شادي، مسؤولان عن شكاوى البطاقات التموينية وارتفاع اسعار السلع التموينية 01270351044 - 01221098664

- محمود فتحي وبلال محمد، مسؤولان عن خدمة المواطنين بمكتب مدير المديرية 01150735519 - 01142852929

متابعة معارض أهلا رمضان

وفي سياق آخر، قام محمد نور، السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، بناء على تكليف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، القيادات التنفيذية بمتابعة جهود الوحدات المحلية في رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة وانتظام العمل بكافة الملفات بجولة تفقدية بأحياء بولاق الدكرور وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وشمال والوراق للوقوف على مستوى النظافة ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام، بالإضافة إلى انتظام العمل في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري الخاصة برصف وتطوير الطرق والمحاور المرورية.

وقام «نور» بجولة على معارض «أهلا رمضان» للتأكد من التزام العارضين بالأسعار ونسب التخفيضات ومدى توافر السلع بكميات جيدة لتلبية احتياجات المواطنين.