افتتاح معرض «كان يا مكان» للفنانة نرمين حكيم الثلاثاء المقبل

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض «كان يا مكان» للفنانة نرمين حكيم، يوم الثلاثاء 28 مارس، في تمام التاسعة مساءً بقاعة الباب سليم بساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى 8 أبريل 2023.

عن مضمون العرض تقول الفنانة في بيان: «دقات الساعة تذكرنا دائما بمرور الزمن، وفي النهاية ندرك أنه ما هو إلا ذكريات، في يوم ما سنستيقظ لنجد حياتنا قد وَلت وأصبحت كالحلم، ولكن في خضم عالم مليء بالصراعات والفوضى يبقى دائماً مكان في قلوبنا لذكريات وحكايات حفرناها في أعماقنا تدعونا للاستمرار، تتلاشى في أوقات وتطل علينا في أوقات أخرى ولكنها لا تموت».

قانوش: «كان يا مكان» دراما تصويرية معاصرة

وحول التجربة قال الدكتور وليد قانوش: «نوستالجيا نرمين حكيم، لاشك أن الحنين إلى الماضي بذكرياته وتفاصيله يشعرنا بإحساس جميل وراحة وسعادة، هذا المعنى الشاعري هو ما تقدمه لنا الفنانة في (كان يا مكان)، دراما تصويرية معاصرة صاغتها وتقدمها للمشاهد بصور مختلفة تحمل الصدق في التعبير والجدية والابتکار بعيداً عن نمطية طرح مثل هكذا موضوعات أعمال ما أن تقف أمامها إلا وتتداعى الصور إلى الأذهان، لتعيد إلى أنفسنا دفء مكان لا يزال يحيا في الوجدان بخصوصيته الفريدة، بمخزون ذكرياته وقصصه، كثيرة هي الأماكن التي نمر بها لكن يبقى مكان ما نرتحل إليه بين الحين والآخر في رحلة شيقة، مكان لم يفقده الزمن بريقه بداخلنا، وتأثيره القوي على مخيلتنا، هي لوحات شكلتها ذكريات الحنين إليه».