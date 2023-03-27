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أسعار الكتاكیت الیوم 27-3-2023.. منها البلدي والأبيض والساسو

أسعار الكتاكیت الیوم 27-3-2023

كتب:

مريم حنفي
10:05 ص | الإثنين 27 مارس 2023
أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إنّ أسعار الكتاكيت شهدت اليوم 27-3-2023 استقرارا في الأسعار، إذ بلغ سعر الكتكوت الأبيض 14 جنيها والبلدي 5 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر 

وأضاف السيد، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ سعر الكتكوت السمان الهجين سجل 7 جنيهات والمسكوفي 29 جنيها بعد أن وصل سعره إلى 30 جنيها منذ عدة أيام، كما بلغ سعر الكتكوت الفرنساوي 11.50 جنيه. 

أسعار الكتاكيت اليوم 

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، أنّه في ظل استقرار أسعار الكتاكيت الفترة الحالية، هناك استقرارا ملحوظا أيضا في سعر البيض سواء الأبيض أو الأحمر؛ إذ بلغ سعر الأبيض 100 جنيهًا والأحمر 105 جنيها والبلدي بـ115 جنيها.

استقرار الأسعار الفترة المقبلة 

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إلى أنّ من أسباب استقرار أسعار الكتاكيت والبيض الفترة الحالية، ووفرة المعروض الناتج عن زيادة الإنتاج المحلي، ويُتوقع استمرار استقرار أسعار الدواجن والبيض والكتكوت الفترة المقبلة. 

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