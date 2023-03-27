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أسعار الحدید الیوم الاثنین 27-3-2023 في الأسواق المصریة

أسعار الحدید الیوم الإثنین 27-3-2023

كتب:

مريم حنفي
10:36 ص | الإثنين 27 مارس 2023
أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم

أعلنت مصانع الحديد أسعار الیوم الإثنین 27-3-2023 في الأسواق المصرية، وسط توقعات بانخفاض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة. 

أسعار الحديد اليوم في مصر 

يبلغ سعر الحديد اليوم الإثنین 27-3-2023 بالأسواق المصریة 32.135 جنيها لحديد عز، وحديد سرحان 27,500 جنيه، بينما بلغ سعر حديد بشاي 29,000 وحديد المراكبي 29,500 جنيه.

وسجل حديد المصريين 32.050 جنيه، بينما سجل حديد العشري 29.500 جنيه، وسجل حديد الكومي 36,000 جنيه، وسجل حديد العلا 35.800 جنيه.

توقعات بانخفاض الأسعار الفترة المقبلة 

وقال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء في الغرف التجارية لـ«الوطن»، إنّ أسعار الحديد في الأسواق، تحدد وفقا لكل مصنع، حيث تختلف الأسعار من مصنع إلى آخر، مشددا على أهمية وجود رقابة على الأسعار التي تطرح في الأسواق، كما توقّع انخفاض أسعار الحديد الفترة المقبلة. 

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بقلم مريم حنفي