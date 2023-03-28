نواب: «المتحدة» تقدم نموذجا رائدا في إعادة الفن لدوره التنويري

أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالدراما الرمضانية والمحتوى الذي تبثه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان وعلى منصة «watch it».

وشدد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية المحتوى الذى تبثه الشركة عبر منصتها الرقمية.

منصة watch it نجحت في جذب أنظار المشاهدين

وقال إن منصة «watch it» استطاعت، خلال فترة قصيرة، الدخول في منافسة قوية مع المنصات الرقمية الأخرى ونجحت في جذب أنظار المشاهدين، لا سيما في ظل المحتوى الإعلامي المختلف الذى يتم بثه من مسلسلات وبرامج مهمة.

وأوضح أن المنصة الرقمية أحد روافد التقدم الذي تشهده الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مضيفا: «استعادت الأسرة المصرية لمتها داخل المنزل بسبب وجود منصة تجمع جميع الأذواق وتخاطب كافة الأعمار».

وقال النائب هاني العسال، عضو مجلس النواب أن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان بالوجبة الدرامية المتكاملة والمتنوعة، والتي ضربت نموذجا رائدا في إعادة الفن لدوره المهم في تنوير العقول والمشاركة بقوة في معركة الوعي بمحاربة الفكر بالفكر، لمخاطبة المواطن البسيط بتغيير حقيقة المحتوى المقدم له ليكون هادف وناقل للقيم والسلوك التي تساهم في بناء المجتمع وإحياء تراثنا الثقافي.

تنوع في الاعمال يناسب كل المشاهدين

وقال النائب محمد منصور عضو مجلس الشيوخ إن إعلام الشركة المتحدة قدمت أعمال متنوعة تناسب كل الأذواق المشاهدين وتحترم عقولهم، بعيدا عن الإسفاف وتعيد لمصر مكانتها وريادتها الإعلامية في المنطقة مرة أخري من خلال تقديم أعمال هادفة.

وأوضح النائب محمود منصور، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تمكنت خلال فترة قصيرة من الحصول على ثقة المشاهد المصري والعربي أن أعمالها هادفة، والتي أثبتت أن مصر تحتفظ بالقوة الناعمة التي تقود بها الفكر وتتصدى للأفكار المتطرفة التي تنتشر من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت نموذجا يحتذى به هذا العام فيما يتعلق بدراما رمضان، ففي الوقت الذي ابتعدت فيه عن إنتاج مسلسلات البلطجة والعنف اتجهت لإنتاج مسلسلات هادفة ترسخ لقيم المجتمع المصري كما قدمت مجموعة متميزة من المسلسلات الدينية والتاريخية وهو الأمر الذي طالبنا به كثيرا خاصة في دراما رمضان.

وأكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في جذب الأنظار محليا وإقليميا بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان، وهو ما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتَجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.

نواب: «المتحدة» جمعت شمل الأسرة المصرية خلف الشاشة

أكد النائب طارق تهامي عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أهمية الجرعة الدرامية المتنوعة التي تقدمها الشركة المتحدة خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار النائب طارق تهامي، إلى دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في جمع شمل الأسرة المصرية خلف الشاشة، لا سيما في ظل التنوع والاختلاف بين المسلسلات التي تمت إذاعتها.